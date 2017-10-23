МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вариант заморозки членства России в ЕСПЧ и сокращение соответствующих выплат Москвой возможен, заявил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее "Известия" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в Государственной думе сообщили, что Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в ЕСПЧ и сократить свои взносы.

"Да, такой вариант возможен", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутат уточнил, что пока преждевременно говорить о сроках принятия подобного решения.

"Основано оно на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных. И зачем тогда нам участвовать в этом, когда мы являемся неполноправными членам? Поэтому это все звенья одной цепи, и такой вариант возможен", — пояснил он.