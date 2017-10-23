В Приморье назначили нового ответственного за финансы вице-губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назначил директора краевого департамента финансов Татьяну Казанцеву вице-губернатором, сообщает администрация края.

"Она продолжит курировать вопросы финансов, но уже в другом, более высоком, статусе", – сказала пресс-секретарь врио губернатора Олеся Ясевич.

Казанцева до 1998 года работала в налоговой инспекции по Владивостоку, занимала должность заместителя начальника. С 1998 года начала работу в финансовом управлении Приморского края. В 2001 году она возглавила управление, позднее переименованное в департамент финансов Приморского края.

Ранее сообщалось, что новый врио главы Приморья Андрей Тарасенко снял трех вице-губернаторов, и одного — Дениса Бочкарева — назначил директором департамента сельского хозяйства.