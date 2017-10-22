13:1722.10.2017
(обновлено: 13:21 22.10.2017)
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МАГАДАН, 22 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что получала угрозы, когда ездила отдыхать с мужем.
"Есть охрана, которая всегда со мной, когда я нахожусь в публичном пространстве. Конкретные угрозы в мой адрес, когда я просто на какое-то время поехала со своим мужем отдохнуть. Когда я поняла, что сейчас такая ситуация, когда почему бы не поехать на две недели, пока все не успокоится. Найти охрану, заняться своей безопасностью", — сказала Собчак в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ
.
Программа транслируется в эфир на Дальнем Востоке. При этом сама Собчак ранее написала на своей странице в Facebook, что не давала интервью "Новым русским сенсациям" после объявления о намерении принять участие в президентских выборах. По ее словам, интервью было записано год назад, но не вышло в эфир.
"Я не вижу ничего ужасного в том, чтобы уехать на две недели, чтобы организовать свою безопасность в Москве, в тяжелых условиях, когда моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной", — сказала Собчак.
"У меня такое количество даже не то что врагов, а людей, которые считают главным удовольствием зайти и написать какую-то гадость: "Чтобы ты сдохла, тварь", — заявила Собчак.
Телеведущая озвучила свои президентские амбиции в аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.