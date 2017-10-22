МАГАДАН, 22 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что получала угрозы, когда ездила отдыхать с мужем.

"Есть охрана, которая всегда со мной, когда я нахожусь в публичном пространстве. Конкретные угрозы в мой адрес, когда я просто на какое-то время поехала со своим мужем отдохнуть. Когда я поняла, что сейчас такая ситуация, когда почему бы не поехать на две недели, пока все не успокоится. Найти охрану, заняться своей безопасностью", — сказала Собчак в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ

Программа транслируется в эфир на Дальнем Востоке. При этом сама Собчак ранее написала на своей странице в Facebook, что не давала интервью "Новым русским сенсациям" после объявления о намерении принять участие в президентских выборах. По ее словам, интервью было записано год назад, но не вышло в эфир.

"Я не вижу ничего ужасного в том, чтобы уехать на две недели, чтобы организовать свою безопасность в Москве, в тяжелых условиях, когда моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной", — сказала Собчак.

"У меня такое количество даже не то что врагов, а людей, которые считают главным удовольствием зайти и написать какую-то гадость: "Чтобы ты сдохла, тварь", — заявила Собчак.

Телеведущая озвучила свои президентские амбиции в аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.