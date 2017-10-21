Собчак виртуально собрала 8% необходимых подписей для выдвижения на выборы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении избираться на пост президента РФ, виртуально набрала почти 8% подписей от числа необходимых для выдвижения своей кандидатуры.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Собчак собирает виртуальные подписи в свою поддержку на сайте https://sobchakprotivvseh.ru/. Она сообщает, что ей необходимо получить не менее 100 тысяч таких заявок. При этом виртуальные подписи не считаются законным основанием для выдвижения кандидата.

"7903 человека уже с нами", — говорится в сообщении на веб-сайте.

Самое большое количество виртуальных подписей телеведущая получила в центральных регионах: в Москве и Московской области — 2784, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 999. Зато на Дальнем Востоке — в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе – Собчак получила лишь по одному голосу.

Согласно действующему законодательству, кандидата на пост президента РФ могут выдвигать парламентские и непарламентские партии. Непарламентским партиям для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку не менее 100 тысяч реальных подписей, при этом не более 2500 подписей в одном субъекте РФ. Кандидату-самовыдвиженцу для регистрации необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.