В Госдуме заявили, что США не собираются признавать свои ошибки

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские власти не собираются признавать ошибки и продолжают вести себя недипломатично. Об этом RT заявил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс, которая заявила, что развитие российско-американских отношений зависит от внешней политики Москвы. По мнению парламентария, все зависит от того, насколько в налаживании контактов, заинтересованы обе стороны.

"Когда срываются флаги, когда нас постоянно обвиняют без доказательств во всевозможных грехах, то это мало похоже на стремление к налаживанию отношений", — заявил депутат.

Он подчеркнул, что декларировать и действовать – разные вещи.

Ранее заявление Сандерс прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что американские власти выслали российских дипломатов, ввели новые санкции и закрыли несколько дипобъектов, но продолжают настаивать, что двусторонние отношения зависят от Москвы.