Собчак заявила, что вряд ли сможет победить на выборах

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, отметила в интервью изданию Guardian, что у нее мало шансов на победу, и она может выступить только как "громоотвод" для тех, кто не удовлетворен нынешним политическим строем.

"У меня нет политического веса, и я не заработала права начать какую-либо политическую программу или выступить в качестве кандидата", — приводит газета слова Собчак. Она заявила, что у нее "нет политической партии или программы, кроме того, чтобы действовать как громоотвод для тех, кто недоволен политическим порядком при президенте Владимире Путине".

Собчак заявила газете, что выборы несправедливы, но необходимо использовать любую возможность, чтобы выразить несогласие, отмечает Guardian. "Любая возможность важна. Если у вас связаны руки, вы должны плыть, используя ноги. Если связаны ноги, вы должны пытаться держаться за край лодки зубами. Мы должны использовать любую возможность", — заявила телеведущая в интервью газете.

Телеведущая также отметила, что недавно встречалась с Путиным для интервью для фильма об ее отце Анатолии Собчаке. По ее словам, президент не просил ее выдвигать свою кандидатуру на выборах, а она не просила его разрешения, а просто сообщила ему о своем решении.

"Власти решили задушить меня своим расположением. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, будто мы вместе", — заявила Собчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Собчак полностью соответствует требованиям Конституции РФ к кандидату в президенты, но, тем не менее, свой путь в политике ей придется начинать с нуля. Он также отметил, что рассматривать Собчак как соперника Путина пока преждевременно, так как он не заявлял о своем желании участвовать в предстоящих выборах. Песков также уточнил, что Кремль не имеет никакого отношения к решению Собчак выдвинуть свою кандидатуру.

Собчак в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.