Собчак заявила, что вряд ли сможет победить на выборах

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, отметила в интервью изданию Guardian, что у нее мало шансов на победу, и она может выступить только как "громоотвод" для тех, кто не удовлетворен нынешним политическим строем.
Собчак заявила газете, что выборы несправедливы, но необходимо использовать любую возможность, чтобы выразить несогласие, отмечает Guardian. "Любая возможность важна. Если у вас связаны руки, вы должны плыть, используя ноги. Если связаны ноги, вы должны пытаться держаться за край лодки зубами. Мы должны использовать любую возможность", — заявила телеведущая в интервью газете.
"Власти решили задушить меня своим расположением. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, будто мы вместе", — заявила Собчак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Собчак полностью соответствует требованиям Конституции РФ к кандидату в президенты, но, тем не менее, свой путь в политике ей придется начинать с нуля. Он также отметил, что рассматривать Собчак как соперника Путина пока преждевременно, так как он не заявлял о своем желании участвовать в предстоящих выборах. Песков также уточнил, что Кремль не имеет никакого отношения к решению Собчак выдвинуть свою кандидатуру.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.