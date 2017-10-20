Собчак заявила, что у нее нет политической программы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ксения Собчак призналась, что ее не поддерживает ни одна политическая партия, к тому же у нее нет предвыборной программы. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

"У меня нет никакого политического веса, я просто не заслужила право запускать какую-либо политическую программу", — отметила Собчак.

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По ее словам, единственная ее предвыборная программа – это быть кандидатом для тех, кого не устраивает нынешнее политическое устройство России. При этом Собчак признала, что шансов на победу у нее очень мало.

О планах участвовать в выборах президента Ксения Собчак объявила 18 октября. Она пообещала, что не будет собирать деньги на предвыборную кампанию "по копейке с миллиона малообеспеченных людей", а соберет их "среди элиты", тем самым покажет, что все слои общества в России недовольны происходящим в стране.