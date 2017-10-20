Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента, показал опрос

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента, 79% высказывают доверие к нему, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Сейчас, как и в сентябре, 81% россиян оценивает как хорошую работу Путина, в первой половине октября уровень одобрения держался на отметке 82%. Негативные оценки его работе дают 11% респондентов, этот показатель не меняется с августа нынешнего года; еще 8% затруднились оценить работу главы государства.

О доверии действующему президенту говорят в целом 79% (40% — скорее доверяют, 39% — безусловно доверяют). Недоверие в разной степени высказывают 16% граждан (9% — скорее не доверяют, 7% — безусловно не доверяют).

Что касается работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 38% россиян, как показал опрос, оценивают ее как хорошую, не одобряют работу главы правительства 41% граждан.

Доверие ему высказывают сейчас 39% респондентов (28% — скорее доверяют, 11% — безусловно доверяют), о недоверии сказали в целом 49% россиян (25% — скорее не доверяют, 24% — безусловно не доверяют).

Опрос ФОМ был проведён 14-15 октября среди 3 тысяч респондентов в 207 населённых пунктах 73 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".