МИД: РФ не присоединится к договорам по запрету ядерного оружия, кроме ДНЯО

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва не намерена присоединяться к другим договорам по запрету ядерного оружия, помимо Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не намерены присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия", — сказал он, выступая в пятницу на Московской конференции по нераспространению.

По словам Лаврова, "к сожалению, мы сегодня вынуждены констатировать, что режим, который был создан этим документом (ДНЯО — ред.), который заложил правовые основы для целого ряда соглашений, сегодня переживает очень непростые времена, подвергается серьезным испытаниям".

Глава МИД РФ отметил, что "причины этого связаны с тем, что отдельные страны ставят под сомнение общепризнанные нормы и правила, пытаются использовать в узких интересах успехи, которые стали результатом коллективных усилий и компромиссов".