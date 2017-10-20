ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидаты, желающие участвовать в предстоящих выборах президента России, при выдвижении должны будут представить в Центризбирком решение партийного съезда или зарегистрировать инициативную группу избирателей, а также предоставить пакет документов, включая заявление о согласии баллотироваться и сведения о доходах.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года — выборы официально могут быть объявлены в период с 7 по 17 декабря.
Секретарь ЦИК России Майя Гришина напомнила, что кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек.
Представитель Центризбиркома уточнила, что для включения в состав такой группы нет никаких ограничений, касающихся занимаемой должности.
"Это должны быть, естественно, только избиратели, то есть лица, обладающие активным избирательным правом. И всё, других каких-либо квалификационных требований к избирателям не предъявляется", — рассказала она.
Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
Думаю, она вполне достойный претендент
Первый этап предполагает уведомление о выдвижении. "Если это самовыдвижение, то группа регистрируется ЦИК России, если съезд партии — представляется решение съезда", — пояснила Гришина.
Вместе с этим кандидат должен представить установленный законом перечень документов, в том числе заявление о согласии баллотироваться и документы, подтверждающие биографические сведения, на этом же этапе он предоставляет и сведения о доходах, уточнила она. Кандидаты также должны будут открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.
"После этого происходит сбор подписей в поддержку выдвижения. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать не менее 300 тысяч подписей, на один субъект должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей. Политическая партия, кроме партий парламентских, 100 тысяч подписей должна собрать в поддержку выдвижения кандидата, на каждый субъект не более 2,5 тысяч подписей", — сказала секретарь ЦИК.
Подписные листы кандидаты должны будут представить на этапе регистрации; кандидаты от парламентских партий, которым не нужно будет собирать подписи, должны будут как и все открыть специальный избирательный счет и прийти на этап регистрации. Гришина также обратила внимание на то, что все кандидаты еще до регистрации должны закрыть иностранные счета, если они есть.
Она напомнила, что к кандидатам в президенты предъявляются некоторые требования, установленные в том числе конституцией России. Есть возрастной ценз и ценз оседлости: кандидатом может стать гражданин России, достигший возраста 35 лет и не менее 10 лет проживающий в РФ.
Кроме того, обязательными требованиями для кандидатов на любом уровне выборов являются отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, а также отсутствие судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, если судимость не погашена или если с этого момента не прошло 10 лет.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
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