"Все возможно": Путин допустил победу женщины на президентских выборах

МОСКВА, 20 РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, может ли женщина стать следующим российским лидером, заявил, что не исключает такую возможность.
Очередные президентские выборы в России состояться в 2018 году.
"Кандидат против всех"
В среду телеведущая Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.
Собчак позиционирует себя "кандидатом против всех". В своем видеообращении на сайте sobchakprotivvseh.ru телеведущая призвала россиян прийти на выборы, включая тех, кто намерен бойкотировать их. Так, по мнению потенциальной кандидатки, станет понятно, что "им не все равно".
Телеведущая рассказала, каким образом она будет собирать средства на свою избирательную кампанию, — среди элиты. Таким образом, Собчак намерена показать, что "все слои общества недовольны тем, что происходит".
70.7%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
22.9%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.4%Думаю, она вполне достойный претендент
Ранее ВЦИОМ провел опрос, узнав, насколько Ксения Собчак известна в России, и какое отношение к ней сложилось у россиян.
"Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно "кандидат против всех" или как минимум "не для всех", — сообщили в службе.
Реакция Кремля
Решение об участии телеведущей на выборах не осталось без внимания российских политиков и самого президента.
Отреагировал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что Ксения Собчак полностью отвечает требованиям Конституции к баллотирующимся в президенты. Также Песков отметил талант и опыт телеведущей, ее образование. Однако в плане политике, по мнению пресс-секретаря президента, Собчак еще только предстоит набраться опыта, поскольку "политика – это совсем иная субстанция", в сравнении с журналистикой. Также Песков добавил, что ему неизвестны политические убеждения телеведущей.
Мнение политиков
Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в успехе Ксении Собчак. По мнению парламентария, президентская кампания телеведущей завершится выдвижением и им же ограничится.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак "подставным кандидатом".
"Это невозможно. Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела "Дом-2", "Дом-3". "Дом-4", мамой уже стала, и так далее", — прокомментировал Жириновский выдвижение Собчак.
Он также отметил, что телеведущая не обладает "определенным набором качеств", а также не участвовала ранее в выборах.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище. Он также отметил, что ранее телеведущая назвала Россию и народ "генетическим отребьем". По мнению лидеров коммунистов, Собчак не может возглавить Россию, если дает такие оценки стране и людям, проживающим в ней.
Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский также прокомментировал выдвижение Ксении Собчак.
"Прохоров-2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?" — написал политик в Twitter.
Ожидания экспертов
Политолог Константин Колачев, руководитель "Политической экспертной группы", отметил, что исследования с фокус-группами показали, что отношение к Собчак крайне отрицательное. Он также добавил, что люди считают, что ее участие превратит предвыборную кампанию в цирк, балаган.
Такой позиции не придерживается председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) политолог Константин Костин, который усомнился, что выдвижение Собчак, Якеменко и Богданова превратит избирательную кампанию в шоу. Политолог объяснил свою позицию тем, что при условии участия в выборах действующего президента России Владимира Путина, основная часть внимания избирателей будет сосредоточена вокруг него.
Также политологи предсказали, что в лучшем случае на предстоящих президентских выборах в 2018 году вышеупомянутые кандидаты смогут набрать не более трех процентов.