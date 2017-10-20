"Все возможно": Путин допустил победу женщины на президентских выборах

МОСКВА, 20 РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, может ли женщина стать следующим российским лидером, заявил, что не исключает такую возможность.

"У нас все возможно", — сказал Путин на форуме "Валдай".

Очередные президентские выборы в России состояться в 2018 году.

"Кандидат против всех"

В среду телеведущая Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.

Собчак позиционирует себя "кандидатом против всех". В своем видеообращении на сайте sobchakprotivvseh.ru телеведущая призвала россиян прийти на выборы, включая тех, кто намерен бойкотировать их. Так, по мнению потенциальной кандидатки, станет понятно, что "им не все равно".

Телеведущая рассказала, каким образом она будет собирать средства на свою избирательную кампанию, — среди элиты. Таким образом, Собчак намерена показать, что "все слои общества недовольны тем, что происходит".

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 70.7% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

22.9% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.4% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Кроме того, телеведущая заявила, что ее участие в выборах "будет выгодным для избирателей и полезным для политической системы России". При этом потенциальная кандидатка отметила, что не связана партийной или групповой дисциплиной, и не привержена идеологиям. Однако она заявила об открытости для консультаций со всеми политическими силами.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, узнав, насколько Ксения Собчак известна в России, и какое отношение к ней сложилось у россиян.

"Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно "кандидат против всех" или как минимум "не для всех", — сообщили в службе. Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку Перейти в фотобанк © РИА Новости / Максим Ли Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва. © РИА Новости / Максим Ли Перейти в фотобанк Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Виталий Белоусов В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза. © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Алексей Ладыгин Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel. © РИА Новости / Алексей Ладыгин Перейти в фотобанк Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Владимир Астапкович Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Валерий Мельников Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011". © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011". Перейти в фотобанк © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Евгения Новоженина Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва". © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва". Перейти в фотобанк © РИА Новости / Григорий Василенко Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" . © РИА Новости / Григорий Василенко Перейти в фотобанк Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" . Перейти в фотобанк © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Екатерина Чеснокова В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Евгения Новоженина На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России". © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России". Перейти в фотобанк © РИА Новости / Григорий Сысоев Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце. © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце. /

Реакция Кремля

Решение об участии телеведущей на выборах не осталось без внимания российских политиков и самого президента.

Так, Собчак рассказала о реакции Владимира Путина. По ее словам, российский президент заявил, что каждый человек имеет право принимать решения, но должен нести за них ответственность.

Отреагировал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что Ксения Собчак полностью отвечает требованиям Конституции к баллотирующимся в президенты. Также Песков отметил талант и опыт телеведущей, ее образование. Однако в плане политике, по мнению пресс-секретаря президента, Собчак еще только предстоит набраться опыта, поскольку "политика – это совсем иная субстанция", в сравнении с журналистикой. Также Песков добавил, что ему неизвестны политические убеждения телеведущей.

Мнение политиков

Кроме того, Песков опроверг поступающие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания якобы спроектирована в Кремле.

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в успехе Ксении Собчак. По мнению парламентария, президентская кампания телеведущей завершится выдвижением и им же ограничится.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак "подставным кандидатом".

"Это невозможно. Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела "Дом-2", "Дом-3". "Дом-4", мамой уже стала, и так далее", — прокомментировал Жириновский выдвижение Собчак.

Он также отметил, что телеведущая не обладает "определенным набором качеств", а также не участвовала ранее в выборах.

Жириновский также добавил, что Россию должен возглавить маршал, "а на выборы идет сержант".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище. Он также отметил, что ранее телеведущая назвала Россию и народ "генетическим отребьем". По мнению лидеров коммунистов, Собчак не может возглавить Россию, если дает такие оценки стране и людям, проживающим в ней.

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский также прокомментировал выдвижение Ксении Собчак.

"Прохоров-2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?" — написал политик в Twitter.

Ожидания экспертов

Политолог Константин Колачев, руководитель "Политической экспертной группы", отметил, что исследования с фокус-группами показали, что отношение к Собчак крайне отрицательное. Он также добавил, что люди считают, что ее участие превратит предвыборную кампанию в цирк, балаган.

Политолог Алексей Мухин, являющийся генеральным директором Центра политической информации, заявил, что выдвижение Собчак, а также Бориса Якеменко и Андрей Богданов, которые также ранее заявили о намерении баллотироваться в президенты, "говорит об одном – будет весело".

Такой позиции не придерживается председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) политолог Константин Костин, который усомнился, что выдвижение Собчак, Якеменко и Богданова превратит избирательную кампанию в шоу. Политолог объяснил свою позицию тем, что при условии участия в выборах действующего президента России Владимира Путина, основная часть внимания избирателей будет сосредоточена вокруг него.

Также политологи предсказали, что в лучшем случае на предстоящих президентских выборах в 2018 году вышеупомянутые кандидаты смогут набрать не более трех процентов.