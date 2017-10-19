Эксперт считает, что Путин объявит об участии в выборах-2018 в декабре

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Валдай" дает основания полагать, что он примет участие в выборах 2018 года, при этом заявление о выдвижении будет сделано за пару недель до официального объявления кампании Советом Федерации в десятых числах декабря, заявил председатель Института социальных и экономических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

По словам политолога, у президента РФ совершенно чёткое и достаточно глубокое понимание ключевых трендов и вызовов технологического и экономического развития и "более широко — цивилизационных сдвигов".

"Приоритеты развития страны, которые он обозначает, призваны как раз ответить на эти вызовы и, с другой стороны, реализовать соответствующие возможности России. Все это даёт дополнительные основания полагать (хотя и без того об этом можно говорить уверенно), что никуда уходить Путин не собирается. На выборы он пойдёт и, естественно, их выиграет. Заявление же будет сделано не ранее, чем это политически и технологически опробовано — то есть за пару недель до официального объявления кампании Советом Федерации в десятых числах декабря", — сказал Бадовский РИА Новости в четверг.

Также аналитик обращает внимание, что многие заявления и акценты, затронутые темы являются элементами подготовки Путина к саммиту АТЭС в начале ноября, включая возможные переговоры там с рядом зарубежных лидеров.

При этом, говоря о дискуссии на форуме, политолог отметил, что она была традиционной. "Традиционная для "Валдая" дискуссия с акцентом на глобальную тематику и оценку состояния международных отношений", — резюмировал Бадовский.

Путин в четверг выступил в рамках заключительной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет". По его словам, Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и сейчас "предпочитает концентрироваться на президентской работе".