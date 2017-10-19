КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в рамках знаковых двухсторонних соглашений России и США американцы совершили 620 проверочных визитов в "святая святых" российского ядерного оружейного комплекса, а кроме того в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерным боезарядам.

Президент в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, в 1990-х годах было заключено несколько знаковых двусторонних соглашений: первое 17 июня 1992 года – это программа Нанна-Лугара и второе 18 февраля 1993 года – программа ВОУ-НОУ.

"Проекты по первому соглашению касались модернизации систем контроля, учета и физической защиты ядерных материалов, демонтажа и утилизации подводных лодок и радиоизотопных термоэлектрических генераторов. В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили, прошу внимания, это не секретная информация, но просто об этом мало кто знает – 620 проверочных визитов, причем в "святая святых" российского ядерного оружейного комплекса. На предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты РФ", — сказал Путин. Президент РФ отметил, что при этом соглашение носило фактически односторонний характер.

В рамках второго соглашения американцы совершили еще 170 визитов теперь на российские обогатительные комбинаты, причем в самые закрытые их зоны: узлы смешивания и на склады хранения материалов.

"На самом мощном в мире ядерном обогатительном уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянный действующий американский наблюдательный пост, а прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день, как бы на работу, да не как бы — ходили на работу. В их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги", — сказал Путин.

"В рамках этого соглашения в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов. Программа ВОУ-НОУ стала одной из самых эффективных мер реального разоружения в истории человечества, могу сказать это с полной уверенностью", — добавил президент.

XIV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В этом году заседание собрало более 130 участников из 33 стран мира.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. Целью клуба является содействие диалогу и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире.