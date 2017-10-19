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Политика

Путин рассказал о визитах американцев в "святая святых" ядерного щита РФ

Сюжет:
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" (59)
18:4819.10.2017
(обновлено: 18:57 19.10.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017Президент РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что в рамках знаковых двухсторонних соглашений России и США американцы совершили 620 проверочных визитов в "святая святых" российского ядерного оружейного комплекса, а кроме того в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерным боезарядам.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, в 1990-х годах было заключено несколько знаковых двусторонних соглашений: первое 17 июня 1992 года – это программа Нанна-Лугара и второе 18 февраля 1993 года – программа ВОУ-НОУ.

"Проекты по первому соглашению касались модернизации систем контроля, учета и физической защиты ядерных материалов, демонтажа и утилизации подводных лодок и радиоизотопных термоэлектрических генераторов. В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили, прошу внимания, это не секретная информация, но просто об этом мало кто знает – 620 проверочных визитов, причем в "святая святых" российского ядерного оружейного комплекса. На предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты РФ", — сказал Путин. Президент РФ отметил, что при этом соглашение носило фактически односторонний характер.

Участники XIX ВФМС смотрят трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на итоговой сессии международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В рамках второго соглашения американцы совершили еще 170 визитов теперь на российские обогатительные комбинаты, причем в самые закрытые их зоны: узлы смешивания и на склады хранения материалов.

"На самом мощном в мире ядерном обогатительном уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянный действующий американский наблюдательный пост, а прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день, как бы на работу, да не как бы — ходили на работу. В их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги", — сказал Путин.

"В рамках этого соглашения в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов. Программа ВОУ-НОУ стала одной из самых эффективных мер реального разоружения в истории человечества, могу сказать это с полной уверенностью", — добавил президент.

Военнослужащий смотрит трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на заседании клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путин заявил о возможности всеобщего ядерного разоружения
XIV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В этом году заседание собрало более 130 участников из 33 стран мира.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. Целью клуба является содействие диалогу и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире.

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