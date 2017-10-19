Путин назвал Керри "хорошим парнем", у которого "не очень" с арифметикой

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Валдай", заявил, что бывший госсекретарь США Джон Керри – "хороший парень", у которого "не очень" с арифметикой.
"Потому что, как я сказал вам вчера, каждый афганец сам себе повелитель. Мы очень эгалитарная страна, и этот эгалитаризм дает нам основу для дебатов и обсуждений. Но это должны быть наши собственные дебаты. Я должен сказать, я не люблю об этом упоминать, но должен об этом сказать — это не демократия Джона Керри, это наша демократия. Он не должен приезжать и считать голоса, или определять количество голосующих в регионе. Это наша демократия, мы должны сами ее практиковать таким образом, которым это согласуется с нашими традициями. Как сказали китайцы: мы должны выбрать собственную модель развития. Это правильный курс", — сказал Карзай.
"Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень", — сказал Путин.
Ранее экс-советник Карзая по национальной безопасности Рангин Спанта обвинил западные страны, в частности США, в том, что они "взваливают вину за свои стратегические ошибки на плечи афганцев".