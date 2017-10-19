Собчак уйдет в неоплачиваемый отпуск после выдвижения в президенты

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный редактор журнала L'Officiel Россия Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах, уйдет с этого поста в неоплачиваемый отпуск после официальной регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ.
"Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журнал l'Officiel, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал l'Officiel, либо возглавит нашу страну", — говорится в совместном заявлении президента ACMG Александра Федотова и Собчак, распространенном пресс-службой медиагруппы.
Ранее представители издания сообщили РИА Новости, что Собчак не будет покидать свой пост на время избирательной кампании.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
L'Officiel – французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года, с конца 2014 года главным редактором стала Собчак.
ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших ИД России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L"Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L`Officiel Hommes и L"Officiel.