Собчак уйдет в неоплачиваемый отпуск после выдвижения в президенты

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный редактор журнала L'Officiel Россия Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах, уйдет с этого поста в неоплачиваемый отпуск после официальной регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ.

Собчак в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционируя себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

"Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журнал l'Officiel, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал l'Officiel, либо возглавит нашу страну", — говорится в совместном заявлении президента ACMG Александра Федотова и Собчак, распространенном пресс-службой медиагруппы.

Ранее представители издания сообщили РИА Новости, что Собчак не будет покидать свой пост на время избирательной кампании.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

L'Officiel – французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года, с конца 2014 года главным редактором стала Собчак.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших ИД России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L"Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L`Officiel Hommes и L"Officiel.