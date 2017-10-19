Путин о роли технологий: базовые ценности не исчезают, но мир меняется

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Научно-технологический фактор является сегодня решающим в сфере военной безопасности и международной политики, при этом территории и люди остаются базовыми ценностями, считает президент РФ Владимир Путин.

На пленарном заседании клуба "Валдай" президент РФ заявил, что научно-технологический фактор приобретает сегодня универсальное политическое значение.

"И территории, и богатства, которые на земле есть, люди — это все остается важнейшими факторами. Но сегодня качество поменялось. Сегодня скорость изменений такая,… что становится очевидным: вот этот научно-технологический фактор становится решающим в сфере военной безопасности и международной политики. Быстро все очень происходит, и эти изменения носят необратимый характер", — сказал Путин в ответ на уточняющий вопрос участника заседания о месте технологий в ряду базовых ценностей — таких как "почва, территория, демография".

"Греф вам, наверное, здесь рассказывал, он на этот счет может рассказывать до утра", — добавил Путин.

"То, что вы сказали — это остается базовыми ценностями. Неслучайно в Торе написано, что отказываться от территорий — это большой грех", — также отметил президент РФ.