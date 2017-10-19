Со стороны Запада все больше проявляется эгоизм, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. На словах выступая за приверженность решению мировых проблем, страны Запада все чаще на деле проявляют эгоизм, считает президент РФ Владимир Путин.

"Да, мы слышим декларации (западных стран) о приверженности решению мировых проблем. Однако на деле видим все больше проявление эгоизма. Эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать совместную повестку дня. Девальвируются базовые, многосторонние международные договоры и важнейшие двусторонние соглашения", — заявил президент РФ, выступая на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>