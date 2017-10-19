Собчак на выборах не сможет отнять голоса у Явлинского, считает Касьянов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, изъявившая намерение баллотироваться на президентских выборах в 2018 году, не сможет забрать голоса у основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, так как у них разные избиратели, считает председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов.

Собчак в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех". "Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

"Первое – я приветствую выдвижение любого известного человека, любого демократического флага бойца, который может какое-то организовать вспахивание или освежение нашего демократического поля. У нас на демократическом фланге кандидатов пока нет, есть только один кандидат – Явлинский. Других кандидатов пока нет. Будут ли они, неизвестно. Второй вопрос – будет ли она оттягивать голоса или не будет. У Явлинского оттягивать точно не будет – это разные совершенно избиратели, поэтому в этом никаких проблем пока нет", — заявил Касьянов РИА Новости в четверг.

Как подчеркнул политик, то, станет ли Собчак сильным кандидатом или нет, связано с тем, какая у нее будет программа и команда.

"Нужно понять, как она сформулирует свою линию поведения, в том числе во время сбора подписей. Поэтому нужно подождать", — отметил Касьянов.

При этом он добавил, что выдвижение Собчак – "нормальная вещь", так как "все могут выдвигаться". "Мы всегда были и есть за свободные выборы, а свободные выборы — это все, кто хочет серьезно участвовать, они должны иметь такую возможность", — сказал Касьянов.