Собчак на выборах не сможет отнять голоса у Явлинского, считает Касьянов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, изъявившая намерение баллотироваться на президентских выборах в 2018 году, не сможет забрать голоса у основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, так как у них разные избиратели, считает председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов.
Собчак в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех". "Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.
"Первое – я приветствую выдвижение любого известного человека, любого демократического флага бойца, который может какое-то организовать вспахивание или освежение нашего демократического поля. У нас на демократическом фланге кандидатов пока нет, есть только один кандидат – Явлинский. Других кандидатов пока нет. Будут ли они, неизвестно. Второй вопрос – будет ли она оттягивать голоса или не будет. У Явлинского оттягивать точно не будет – это разные совершенно избиратели, поэтому в этом никаких проблем пока нет", — заявил Касьянов РИА Новости в четверг.
Как подчеркнул политик, то, станет ли Собчак сильным кандидатом или нет, связано с тем, какая у нее будет программа и команда.
"Нужно понять, как она сформулирует свою линию поведения, в том числе во время сбора подписей. Поэтому нужно подождать", — отметил Касьянов.
При этом он добавил, что выдвижение Собчак – "нормальная вещь", так как "все могут выдвигаться". "Мы всегда были и есть за свободные выборы, а свободные выборы — это все, кто хочет серьезно участвовать, они должны иметь такую возможность", — сказал Касьянов.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.