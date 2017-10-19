Глава Крыма пообещал "зачистить чиновничьи хамские морды"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал освободить от должностей чиновников на местах, которые по-хамски ведут себя с людьми.

Аксенов провел выездное совещание в Джанкойском районе республики. В ходе совещания он возмутился сообщениями жителей села Просторное, которые не могут добиться встречи с чиновниками.

"В Просторном мы были, люди подходят, говорят, что невозможно достучаться, поселковый голова говорит, мол, Аксёнов не указ. Посмотрим, кто кому указ", — сказал в ходе совещания Аксенов.

Глава республики вновь акцентировал внимание чиновников на обязательном общении по проблемам с людьми. При этом он высказал мнение, что хамское отношение к людям является свидетельством нежелания вникать в их проблемы.

"Всех хамов, все хамские морды, по-другому назвать не могу, поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем", — сказал Аксенов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>