Собчак может стать самым молодым выдвиженцем, начиная с 2004 года

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявившая о намерении участвовать в выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак может стать самым молодым выдвинувшимся в президенты РФ кандидатом, начиная с 2004 года, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

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Кроме того, по ее словам, зарегистрированных кандидатов в президенты такого возраста не было за всю историю президентских кампаний в России.

Собчак, в среду заявившая о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

"Надо отметить, что для того, чтобы стать даже выдвинутым кандидатом, надо провести ряд процедур. Мы в ЦИК имеем информацию и можем говорить о возрасте кандидатов только в отношении выдвинутых, у нас, естественно, есть вся статистика за эти годы", — сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, были ли за историю российских выборов случаи выдвижения в президенты таких молодых кандидатов.

Она отметила, что на выборах в 1996 и 2000 годах были случаи выдвижения молодых кандидатов, но они не прошли все процедуры и не стали зарегистрированными кандидатами в президенты.

"Начиная с 2004 года таких молодых кандидатов у нас не выдвигалось. Были случаи, 1996 год и 2000 год, изъявляли желание, подавали в ЦИК документы граждане именно такого возраста: 35-36 лет, то есть как только достигли возраста избираемости, они проявили такую инициативу. Но до серьёзного оформления не дошло, это было только некое заявление о намерении", — рассказала секретарь ЦИК.

"Зарегистрированных кандидатов у нас таких молодых не было ни разу за все кампании", — добавила Гришина.

С 2004 года, уточнила она, кандидатами на президентских выборах выдвигались граждане в возрасте от 40 лет и старше.