Собчак может стать самым молодым выдвиженцем, начиная с 2004 года

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявившая о намерении участвовать в выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак может стать самым молодым выдвинувшимся в президенты РФ кандидатом, начиная с 2004 года, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
72.1%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
22.3%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
5.6%Думаю, она вполне достойный претендент
Собчак, в среду заявившая о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.
"Надо отметить, что для того, чтобы стать даже выдвинутым кандидатом, надо провести ряд процедур. Мы в ЦИК имеем информацию и можем говорить о возрасте кандидатов только в отношении выдвинутых, у нас, естественно, есть вся статистика за эти годы", — сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, были ли за историю российских выборов случаи выдвижения в президенты таких молодых кандидатов.
Она отметила, что на выборах в 1996 и 2000 годах были случаи выдвижения молодых кандидатов, но они не прошли все процедуры и не стали зарегистрированными кандидатами в президенты.
"Зарегистрированных кандидатов у нас таких молодых не было ни разу за все кампании", — добавила Гришина.
С 2004 года, уточнила она, кандидатами на президентских выборах выдвигались граждане в возрасте от 40 лет и старше.