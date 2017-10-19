Рябков и Аракчи обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Архивное фото

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ситуацию вокруг иранской ядерной сделки обсудили в четверг в Москве замглавы МИД России Сергей Рябков и его иранский коллега Аббас Аракчи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы с учетом отказа президента США Дональда Трампа подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Тегераном своих обязательств. Рассмотрены задачи дальнейшей координации действий России и Ирана в интересах сохранения СВПД и развития двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Сергей Рябков подтвердил намерение российской стороны продолжить выполнение своих обязательств по СВПД. Также обсуждены некоторые другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес", — сообщает МИД.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.