Лавров назвал смешными заявления о вмешательстве России в выборы в Швеции

АРХАНГЕЛЬСК, 19 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал смешными заявления о возможном вмешательстве РФ в выборы в Швеции.

"Со Швецией, хотя кто-то нас обвиняет, что мы будем в ваши выборы опять вмешиваться, но я уверен, что те, кто следит за реальной ситуацией, понимают, насколько это смешно. У нас хорошее сотрудничество со Швецией, и возобновляются контакты между парламентариями и по военной линии", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В конце сентября посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости заявил, что у Стокгольма есть опасения о возможном вмешательстве РФ в выборы в стране в 2018 году. Однако, по словам дипломата, этому "вряд ли будут какие-то доказательства в публичной сфере".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.