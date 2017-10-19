Социологи рассказали, от чего будут зависеть результаты Собчак на выборах

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Результаты Ксении Собчак на предстоящих президентских выборах в 2018 году зависят от ее политической программы и негативной известности, считают опрошенные РИА Новости социологи.
В среду телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом она сообщила на сайте sobchakprotivvseh.ru, а также отправила открытое письмо газете "Ведомости". Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".
Программа решает все
"Шансы Собчак зависят от того, какую она выберет себе программу", — заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Эксперт отметил, что в течение нескольких лет Собчак не фигурировала в общественно-политической повестке, так как основное внимание телеведущая уделяла семейной жизни. Теперь ей предстоит предъявить себя в качестве политика, уточнил он, и для нее это будет абсолютно новый опыт.
С ним солидарен и президент Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. По его мнению, Собчак может всех удивить.
Дурная слава
Из-за ухода с общественно-политической арены большая часть россиян ассоциирует Собчак не с политической позицией, а с медиапроектами телеведущей, объяснил Федоров: кто-то помнит ее как светскую львицу, кто-то – как ведущую телешоу "Дом-2", которое пользуется дурной славой у многих жителей страны.
"Собчак по прошлым исследованиям получила высокий антирейтинг, она фигура самая известная в то время была, и тогда был очень высокий антирейтинг", — подтвердил Ослон.
Однако Федоров заметил, что отрицательная известность не является негативным фактором в политической гонке.
"Я хочу напомнить, что в политике важно не то, с плюсом ты или минусом, а то, испытывают к тебе сильные или слабые эмоции", — пояснил эксперт.
По мнению Федорова, к Собчак общество испытывает сильные эмоции.
Жириновского не обойти
По мнению Ослона, шансы Собчак на выборах являются невысокими. Ее основным электоратом являются люди, поддерживающие несистемную оппозицию, уточнил эксперт, это сравнительно небольшая группа, составляющая около 7-8% населения.
Отвечая на вопрос о возможных результатах Собчак на выборах, Ослон сказал: "В лучшем случае – один процент".
Ослон считает, что парламентскую оппозицию в лице Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского Собчак обогнать не удастся.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.