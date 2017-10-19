Социологи рассказали, от чего будут зависеть результаты Собчак на выборах

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Результаты Ксении Собчак на предстоящих президентских выборах в 2018 году зависят от ее политической программы и негативной известности, считают опрошенные РИА Новости социологи.

В среду телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом она сообщила на сайте sobchakprotivvseh.ru, а также отправила открытое письмо газете "Ведомости". Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

Программа решает все

"Шансы Собчак зависят от того, какую она выберет себе программу", — заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Эксперт отметил, что в течение нескольких лет Собчак не фигурировала в общественно-политической повестке, так как основное внимание телеведущая уделяла семейной жизни. Теперь ей предстоит предъявить себя в качестве политика, уточнил он, и для нее это будет абсолютно новый опыт.

С ним солидарен и президент Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. По его мнению, Собчак может всех удивить.

Дурная слава

Из-за ухода с общественно-политической арены большая часть россиян ассоциирует Собчак не с политической позицией, а с медиапроектами телеведущей, объяснил Федоров: кто-то помнит ее как светскую львицу, кто-то – как ведущую телешоу "Дом-2", которое пользуется дурной славой у многих жителей страны.

"Собчак по прошлым исследованиям получила высокий антирейтинг, она фигура самая известная в то время была, и тогда был очень высокий антирейтинг", — подтвердил Ослон.

Однако Федоров заметил, что отрицательная известность не является негативным фактором в политической гонке.

"Я хочу напомнить, что в политике важно не то, с плюсом ты или минусом, а то, испытывают к тебе сильные или слабые эмоции", — пояснил эксперт.

По мнению Федорова, к Собчак общество испытывает сильные эмоции.

Жириновского не обойти

По мнению Ослона, шансы Собчак на выборах являются невысокими. Ее основным электоратом являются люди, поддерживающие несистемную оппозицию, уточнил эксперт, это сравнительно небольшая группа, составляющая около 7-8% населения.

Отвечая на вопрос о возможных результатах Собчак на выборах, Ослон сказал: "В лучшем случае – один процент".

Ослон считает, что парламентскую оппозицию в лице Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского Собчак обогнать не удастся.