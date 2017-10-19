Собчак сделает интересными предвыборные дебаты, заявили политологи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года привлечет молодежь и протестный сектор, что будет способствовать повышению явки, хотя вряд ли телеведущая может рассчитывать на результат выше 2-3%, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

По мнению экспертов, с таким кандидатом будет интересно смотреть дебаты, ведь она медийная личность, способная принести некоторую несерьезность "в излишне формализованный и мрачный процесс выборов".

Даешь молодежь

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, основная задача, которая сейчас стоит перед федеральным корпусом, — это, прежде всего, явка и привлечение внимания к выборам молодежи.

"Нужно найти представителя молодежного протеста, чтобы он не был совсем радикальным, но и не был такой пристегнутый к власти, то есть представлял альтернативу. Собчак в этой позиции может быть представлена. Такой кандидат может обеспечить необходимую явку избирателей", — считает Абзалов.

Эксперт отметил, что сейчас протестно настроенная часть электората, средний бизнес не имеют своего кандидата, поэтому на муниципальных выборах в крупных городах была очень низкая явка.

"Чтобы явка была, нужен кандидат. На прошлых выборах эту позицию отыгрывал (Михаил) Прохоров, который агрегировал достаточно широкий электорат. Важно собрать этот электорат, вот как Собчак это будет делать", — добавил политолог.

Один из основателей движения "Наши" Борис Якеменко, ранее заявивший о планах баллотироваться на пост президента, также считает, что выдвижение Собчак может вызвать интерес молодых людей к выборам.

"Молодежь эта с ушами и ногами сидит в интернете, с ней никто не понимает, что делать, потому что молодежной политики уже много лет как нет. В связи с этим есть надежда каким-то образом вовлечь этих людей в какие-то политические процессы, прощупать этот слой. На что он вообще способен. Умеют ли они выбирать. Речь, мне кажется, идет об этом, но не о каких-то вариантах побед", — сказал он.

При этом руководитель региональных проектов ЭИСИ Андрей Колядин полагает, что за Собчак проголосуют не только молодые люди, но и взрослые — из чувства протеста, из чувства юмора.

"Какие именно взрослые? Из 17-30% голосующих против Путина. Но какую часть она заберет, зависит от нее", — заметил политолог.

"Ксюша 2%"

Говоря о шансах в президентской гонке, все политологи отмечают, что у Собчак они невелики, максимум, на который она сможет рассчитывать, это 2-3%, что, впрочем, для телеведущей, входящей в большую политику, будет неплохим результатом.

"Если она получит результат выше 2%, это уже будет успех. Надо смотреть, кого зарегистрируют. Понятно, она не обгонит ни (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова, ни (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского, остальное — посмотрим", — сказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Такого же мнения придерживается и Якименко. "Я думаю, что это будет в лучшем случае 2-3%. И то, я думаю, это безумно оптимистичный прогноз. Мне кажется, что это магнит, который должен будет от себя оттолкнуть голоса к другим кандидатам", — отметил он.

Гламурная женщина

По мнению Абзалова, в кандидатуре Собчак интересно, что она не только молодой политик, но и женщина. " Муниципальные выборы, кстати, тоже показали, что женщины очень успешно их завершили, даже в Центральном округе", — напомнил он.

Аналитик добавил, что у телеведущей очень хорошие шансы показать себя на дебатах, ведь она медийная личность, но ей также необходимо будет высказываться по экономическим вопросам. "Для этого потребуется грамотная команда, которая оперативно эти решения будет предлагать, а времени у нее мало", — добавил он.

Колядин отметил, что в Собчак сосредоточено сразу несколько симпатичных черт: "женщина, телезвезда, участник гламурных тусовок, девушка-скандал". "Должен же кто-то привносить в жизнь и несерьезность в излишне формализованный и мрачный процесс выборов", — сказал политолог.

По его мнению, Собчак вполне способна "оттянуть больше, чем лидеры некоторых парламентских партий". "И это будет смешной конец партийной системы", — заявил он.