Русская Пэрис Хилтон: западные СМИ отреагировали на выдвижение Собчак

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявление телеведущей Ксении Собчак о выдвижении на президентские выборы 2018 года привлекло внимание западных журналистов, которые попытались оценить роль ее кандидатуры в российской политике.

"Русская Пэрис Хилтон бросает вызов Владимиру Путину на выборах", — пишет британская газета Independent. По мнению журналиста издания, ее кандидатура станет идеальной для Кремля, так как она имеет шансы расколоть оппозицию и оттянуть голоса у других конкурентов Путина.

The Guardian цитирует аналитиков, которые считают, что ее кандидатура предаст легитимности выборам и сможет оживить президентскую гонку, в которой "пожилые оппоненты Путина" ведут себя скучно и давно отказались от реальной конкуренции с президентом.

В материале ABC Собчак названа российской звездой телевидения, которая своим решением об участии в выборах предложит долгожданную альтернативу либералам, недовольным правлением Владимира Путина. Однако она имеет мало шансов на победу, отмечает издание.

Кандидат против всех

Ксения Собчак объявила о своем решении принять участие в выборах в среду, опубликовав обращение на своем сайте и в соцсетях. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех" и призывает подписчиков принять участие в голосовании в 2018 году.

"Действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают. Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?" — говорится в видеообращении Собчак.

Телеведущая назвала себя противоречивым кандидатом, отметив при этом, что является хорошим организатором, который сможет принести стране пользу и не связан идеологическими рамками или партийной дисциплиной.

"Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции – я, может быть, не ваш кандидат – но мое участие в выборах, на описанных выше позициях – выгодно избирателям, полезно для российской политической системы", — говорится в ее письме, размещенном на сайте "Ведомостей".

Собчак отметила, что является обеспеченным человеком, а кампания будет финансироваться с помощью пожертвования состоятельных людей. "Все мои доходы – результат тяжелого и видимого всем труда. Я горжусь своей самостоятельностью и независимостью. Я смогу собрать деньги на свою кампанию – и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты", — отметила она в своем письме.

Будущий кандидат заявила, что в ближайшем будущем начнет формирование предвыборного штаба, и пригласила демократические силы принять участие в его работе. "Я открыта для консультаций со всеми политическими силами", — заявила Собчак.

Фарс и трагикомедия

Выдвижение Собчак прокомментировали российские политические деятели. Так, Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, назвала решение провокационным фарсом. По ее словам, никто не верит в эту победу, а участие Собчак в кампании выглядит, как провокационный фарс, хотя сама телеведущая способна привлечь молодежь к участию в избирательном процессе.

"Нормально (отношусь)… Никто не надеется, что она будет президентом. Если бы она была опытным политиком, это другая история… Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной устроить такой как бы фарс, потому что большинство выборов, вообще, тоже фарс, ну что у нас одни и те же и все понятно заранее", — заявила Хакамада.

Шансы Ксении Собчак на победу определят российские избиратели, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. "Какие шансы? Первое: это надо пройти процедуру, собрать соответствующее количество подписей, пройти регистрацию. А какие у человека шансы, это уже определят наши избиратели", — заявил политик.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, подверг телеведущую резкой критике. "Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла"-, заявил Зюганов.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кандидатура Ксении Собчак соответствует требованиям Конституции к тем, кто намерен участвовать в президентских выборах, однако отметил, что политика является отличной от журналистики субстанцией.

"Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта" — сказал Песков в эфире телеканала "Дождь" .