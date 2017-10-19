Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в посмешище

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

Собчак в среду заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году и призвала не бойкотировать выборы.

"Я очень серьёзно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла", — сказал РИА Новости Зюганов, комментируя намерение Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году.

Зюганов отметил, что у него вышла книга "Отчет пошёл".

"Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил Зюганов.

В одном из интервью в 2010 году Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".