Хакамада о выдвижении Собчак: никто не верит, что она будет президентом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский политик Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, прокомментировала РИА Новости намерение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на президентских выборах-2018. По ее словам, никто не верит в эту победу, а участие Собчак в кампании выглядит, как провокационный фарс, хотя сама телеведущая способна привлечь молодежь к участию в избирательном процессе.

Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Нормально (отношусь)… Никто не надеется, что она будет президентом. Если бы она была опытным политиком, это другая история… Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной устроить такой как бы фарс, потому что большинство выборов, вообще, тоже фарс, ну что у нас одни и те же и все понятно заранее", — сказала Хакамада РИА Новости в среду.

При этом, считает она, Собчак способна привлечь молодежь на этих выборах.

"Да, она может привлечь молодежь, которая покажет, что они против всех, им никто не нравится, включая, может быть, и Ксению Собчак, это неважно", — прокомментировала Хакамада.

Она также заявила, что Собчак стоит сосредоточиться на региональном избирателе, если она хочет получить больше голосов на грядущих выборах.

"Ксения выдвинулась с одним главным лозунгом, что не надо голосовать за меня, я всего лишь только строка в бюллетене "против всех". Если она сможет донести до всей России — потому что крупные города это одна история, вся Россия другая история — то получится, если не получится донести до всей России — тогда получится намного меньше", — пояснила Хакамада.

"Ну и второе, ей нужно убедить электорат, который против всех, но при этом за (Алексея) Навального, убедить в том, чтобы проголосовали за неё, это будет сложно. У Навального голоса отобрать невозможно, потому что, во-первых, он репрессированный со своим братом — у нас в России таких чтят и жалеют. Во-вторых, он собрал вокруг себя скорее не единомышленников, а фанатов. Поэтому они или с ним, или никак", — добавила политик.