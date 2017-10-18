Участие Собчак в выборах может привлечь молодежь, заявили в движении "Наши"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Выдвижение телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах может вовлечь в избирательный процесс молодежь, оживить политическую среду, но ни о какой победе или хорошем результате говорить не приходится — максимум 3%, сказал РИА Новости один из основателей движения "Наши" Борис Якеменко, ранее заявивший о планах баллотироваться на пост президента.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2018 году.

"Насколько мне известно, у нее бешеный антирейтинг, которого ни у кого не наблюдалось. Он превышает 90%… Я думаю, что это будет в лучшем случае 2-3%. И то, я думаю, это безумно оптимистичный прогноз. Мне кажется, что это магнит, который должен будет от себя оттолкнуть голоса к другим кандидатам", — сказал Якеменко.

По его мнению, сейчас выборы скучны и предсказуемы, поэтому нужно внести в них "элемент раскачки", чтобы люди приняли для себя хоть какое-то политическое решение". "Здесь задача внести хоть какой-то, будем говорить так, раздражитель в эту среду, она очень инертная", — считает собеседник агентства.

Как добавил Якеменко, долгие годы никто в политике не обращал внимания на молодежь, выдвижение Собчак может вызвать интерес молодых людей к выборам. "Молодежь эта с ушами и ногами сидит в интернете, с ней никто не понимает, что делать, потому что молодежной политики уже много лет как нет. В связи с этим есть надежда каким-то образом вовлечь этих людей в какие-то политические процессы, прощупать этот слой. На что он вообще способен. Умеют ли они выбирать. Речь, мне кажется, идет об этом, но не о каких-то вариантах побед", — заключил собеседник агентства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.