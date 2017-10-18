Бизнес видит в амбициях Собчак сигнал о возможных реформах, уверен эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бизнес воспримет возможное участие телеведущей Ксении Собчак в президентских выборах как сигнал о том, что в России назревают давно желаемые обществом перемены и структурные реформы, считает советник Института современного развития Никита Масленников.
По мнению экономиста, бизнес-сообщество понимает, что Собчак "не проходной" кандидат.
"Что касается оценки бизнеса — здесь сложная картинка возникает. С одной стороны — конечно серьезные бизнесмены понимают, что это не проходной кандидат. С другой стороны — это будет восприниматься, на мой взгляд, как некий сигнал, который может предвосхищать желаемые перемены для бизнеса в госуправлении, в структурной повестке деятельности правительства, в намерениях и воле президента проводить те самые структурные реформы, которые позволили бы нам снять все ограничения нашему будущему росту", — сказал Масленников РИА Новости.
Собчак в письме в "Ведомостях" написала, что государство не должно контролировать никакие отрасли экономики, доля государства в предприятиях и отраслях должна быть ограничена блокирующими пакетами. Реформа налогового и регуляторного законодательства и практик должна стимулировать развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, технологическое и инновационное развитие предприятий, образование. Должен быть значительно уменьшен перечень лицензируемых отраслей экономики, считает она.