Бизнес видит в амбициях Собчак сигнал о возможных реформах, уверен эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бизнес воспримет возможное участие телеведущей Ксении Собчак в президентских выборах как сигнал о том, что в России назревают давно желаемые обществом перемены и структурные реформы, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru , одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

По мнению экономиста, бизнес-сообщество понимает, что Собчак "не проходной" кандидат.

"Что касается оценки бизнеса — здесь сложная картинка возникает. С одной стороны — конечно серьезные бизнесмены понимают, что это не проходной кандидат. С другой стороны — это будет восприниматься, на мой взгляд, как некий сигнал, который может предвосхищать желаемые перемены для бизнеса в госуправлении, в структурной повестке деятельности правительства, в намерениях и воле президента проводить те самые структурные реформы, которые позволили бы нам снять все ограничения нашему будущему росту", — сказал Масленников РИА Новости.

"Поэтому, я думаю, что если все будет нормально, по-честному, будет и выдвижение, и поддержка, и не будет каких-то традиционных для многих кандидатов препятствий со стороны избиркома (ЦИК – ред.) и разных фильтров и тому подобное — если все будет как должно быть — по штатному и по-взрослому, то, я думаю, бизнес будет это рассматривать как сигнал о том, что в стране назревают те перемены, о которых много раз и много лет уже говорят и в бизнесе, и в экспертном сообществе, и везде", — заключил Масленников.

Собчак в письме в "Ведомостях" написала, что государство не должно контролировать никакие отрасли экономики, доля государства в предприятиях и отраслях должна быть ограничена блокирующими пакетами. Реформа налогового и регуляторного законодательства и практик должна стимулировать развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, технологическое и инновационное развитие предприятий, образование. Должен быть значительно уменьшен перечень лицензируемых отраслей экономики, считает она.