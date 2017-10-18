Лебедев считает, что у Собчак нет никаких шансов на победу на выборах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. У Ксении Собчак, которая в среду заявила о планах участвовать в президентских выборах в 2018 году, нет никаких шансов на победу, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

"Шансов никаких, шансов — ноль", — ответил Лебедев на вопрос РИА Новости, каковы шансы телеведущей Собчак на победу в президентских выборах.

Парламентарий добавил, что кандидата Собчак пока "не существует". "Пока есть девочка, которая заявила о том, что она хочет (стать кандидатом — ред.). Для того, чтобы стать кандидатом, надо пройти ряд определенных процедур, доселе ей незнакомых, а самое главное – собрать подписи избирателей в свою поддержку, 100 тысяч подписей. Если она уверена, что она стать сможет по стране собрать 100 тысяч подписей (это не только в одном городе Санкт-Петербург или Москва, это нужно сделать по стране), то, может быть, у нее есть шансы зарегистрироваться", — сказал депутат.

"Но, если в этом случае на ее стороне не будет административного ресурса, то, поверьте, такое количество подписей Ксения Собчак в нашей крестьянско-рабочей стране не соберет никогда. Поэтому мы не расцениваем на сегодняшний день даже более-менее серьезно подобную ситуацию", — заключил он.

На этой неделе "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян (71%) одобряет участие женщин в политике. Около 60% респондентов хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, негативно по данному вопросу высказался 31% опрошенных. Только 34% поучаствовавших в опросе отметили, что хотели бы видеть женщину президентом страны в ближайшие 10-15 лет, против высказались 53%.

Если бы президентом России все же стала бы одна из современных женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, то, по мнению респондентов, это могла бы быть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российский политик, экс-сопредседатель "Союза правых сил" Ирина Хакамада или официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В списке также присутствуют депутат Заксобрания Оксана Дмитриева, первая в мире женщина-космонавт, зампред комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, телеведущая Ксения Собчак, депутат ГД Наталья Поклонская.

Отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков отдали бы голос респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных назвали Владимира Путина (52,4), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,9) и председатель партии КПРФ Геннадия Зюганова (1,7).