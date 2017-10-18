Песков: к участию Собчак в выборах нужно относиться с точки зрения закона

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что к вопросу о возможном выдвижении на пост главы государства телеведущей Ксении Собчак нужно относиться с точки зрения соответствия этого действующему законодательству.

"Относиться к этому (возможному выдвижению Собчак в президенты) можно и нужно только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству", — сказал Песков телеканалу " Дождь ".

"Дождь" в среду вечером обещает показать специальный выпуск программы "Собчак живьем". Телекомпания анонсирует заявление телеведущей, которая "впервые даст однозначный ответ на вопрос, который задают ей уже несколько недель".

Ранее газета " Ведомости " со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сказал, что на эту роль рассматриваются пять-семь кандидатур. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

Комментируя эту публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. Позже телеведущая в интервью журналу Glamour заявила, что "Собчак президент" — это стеб, "арт-проект очень высокого уровня", отметив, что кому-то в роли потенциального кандидата в президенты прошлое в шоу-бизнесе может и повредило бы, но ей, как она считает, поможет.