Песков: к участию Собчак в выборах нужно относиться с точки зрения закона

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что к вопросу о возможном выдвижении на пост главы государства телеведущей Ксении Собчак нужно относиться с точки зрения соответствия этого действующему законодательству.
"Дождь" в среду вечером обещает показать специальный выпуск программы "Собчак живьем". Телекомпания анонсирует заявление телеведущей, которая "впервые даст однозначный ответ на вопрос, который задают ей уже несколько недель".
Комментируя эту публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. Позже телеведущая в интервью журналу Glamour заявила, что "Собчак президент" — это стеб, "арт-проект очень высокого уровня", отметив, что кому-то в роли потенциального кандидата в президенты прошлое в шоу-бизнесе может и повредило бы, но ей, как она считает, поможет.