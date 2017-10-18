Песков считает, что Собчак придется начинать в политике с нуля

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телеведущей Ксении Собчак, если она хочет заниматься политикой, придется начинать всё с нуля, и отметил, что пока ее политические убеждения неизвестны.

"Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция", — сказал Песков в эфире телеканала "Дождь" в среду.

Он добавил, что политика предполагает волеизъявление граждан. "Если в какой-то степени Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление, то тогда, безусловно, у нее будут шансы в политике", — сказал Песков.

Песков также отметил, что пока о политических убеждениях Собчак неизвестно.

"Ты баллотируешь в президенты с какой-то линией, с какой-то программой, с какими-то убеждениями. Какие политические убеждения Ксении — я не знаю", — сказал Песков.

При этом он возразил на реплику корреспондента, что Собчак высказывала свои взгляды в ходе протестных митингов, в том числе на Болотной площади несколько лет назад.

"Нет, мы не слышали, там ничего про политические убеждения не говорилось. Ничего абсолютно. Политическое убеждение – это гораздо более сложная субстанция, это не какие-то лозунги: хочу — не хочу, нравится – не нравится, допустим – не допустим. Политическая позиция — это что-то более эшелонированное, структурированное. Пока мы этого не слышали, давайте дождемся", — призвал пресс-секретарь президента РФ.

Телеканал "Дождь" в среду вечером покажет специальный выпуск "Собчак живьем". Телекомпания анонсирует заявление телеведущей Ксении Собчак, которая "впервые даст однозначный ответ на вопрос, который задают ей уже несколько недель".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сказал, что на эту роль рассматриваются пять-семь кандидатур. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

Комментируя эту публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента.

Позже телеведущая в интервью журналу Glamour заявила, что "Собчак президент" — это стеб, "арт-проект очень высокого уровня", отметив однако, что кому-то в роли потенциального кандидата в президенты прошлое в шоу-бизнесе, может, и повредило бы, но ей, как она считает, поможет.