Песков считает, что Собчак придется начинать в политике с нуля

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телеведущей Ксении Собчак, если она хочет заниматься политикой, придется начинать всё с нуля, и отметил, что пока ее политические убеждения неизвестны.
Он добавил, что политика предполагает волеизъявление граждан. "Если в какой-то степени Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление, то тогда, безусловно, у нее будут шансы в политике", — сказал Песков.
Песков также отметил, что пока о политических убеждениях Собчак неизвестно.
"Ты баллотируешь в президенты с какой-то линией, с какой-то программой, с какими-то убеждениями. Какие политические убеждения Ксении — я не знаю", — сказал Песков.
При этом он возразил на реплику корреспондента, что Собчак высказывала свои взгляды в ходе протестных митингов, в том числе на Болотной площади несколько лет назад.
"Нет, мы не слышали, там ничего про политические убеждения не говорилось. Ничего абсолютно. Политическое убеждение – это гораздо более сложная субстанция, это не какие-то лозунги: хочу — не хочу, нравится – не нравится, допустим – не допустим. Политическая позиция — это что-то более эшелонированное, структурированное. Пока мы этого не слышали, давайте дождемся", — призвал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сказал, что на эту роль рассматриваются пять-семь кандидатур. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.
Комментируя эту публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента.
Позже телеведущая в интервью журналу Glamour заявила, что "Собчак президент" — это стеб, "арт-проект очень высокого уровня", отметив однако, что кому-то в роли потенциального кандидата в президенты прошлое в шоу-бизнесе, может, и повредило бы, но ей, как она считает, поможет.