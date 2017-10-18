Песков: Собчак отвечает требованиям Конституции к кандидату в президенты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что телеведущая Ксения Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

"Мы живем в таком мире, что пока не объявила, на слово верить никому нельзя, это первое, пока этого заявления не сделано… Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции, и она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве", — сказал Песков телеканалу "Дождь"

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году.