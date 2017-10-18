Президент Хорватии представила Путину "инициативу трех морей"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 окт — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович представила своему российскому коллеге Владимиру Путину "инициативу трех морей", призванную укрепить транспортно-энергетическую инфраструктуру в Европе.

"Президенту Путину я представила "инициативу трех морей", речь идет о неформальной политической платформе стран Средней Европы, которая призвана укрепить европейские связи и экономическое сотрудничество через строительство транспортно-энергетической инфраструктуры и создание цифровых технологий", — сказала она по итогам российско-хорватских переговоров.

По ее словам, эта инициатива "за", а не "против", и призвана укрепить связи. Несмотря на упреки в том, что инициатива направлена против РФ, это не соответствует действительности, "речь не идет об американском троянском коне", отметила она.

Как сообщила хорватский лидер, Загреб уважает международное значение России, поэтому стремится придать новое развитие двусторонним отношениям.

Она подчеркнула, что санкции Евросоюза против РФ ударили по хорватским гражданам и хорватским фирмам, хотя отмечается положительная динамика в товарообороте.