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Политика

"Отношения России и Китая — лучшие в мире": в КНР стартовал съезд Компартии

18:0518.10.2017
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© REUTERS / StringerВыступление в честь предстоящего 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая в ХуайбэйВыступление в честь предстоящего 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая в Хуайбэй
© REUTERS / Stringer

Стартовавший 18 октября XIX съезд Компартии Китая ставят по своему значению в один ряд с выборами в США. Делегаты, съехавшиеся в Пекин, должны переизбрать кадровый состав ЦК и Политбюро, осуществляющих управление страной. От назначений на высокие посты зависит курс, которым КНР будет следовать в ближайшие пять лет. Главная интрига: судьба главы государства Си Цзиньпина, преемник которого не определен. Если съезд не вынесет никакого решения на этот счет, лидер Китая может остаться у власти и на третий срок.

© REUTERS / Ahmad MasoodДевушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© REUTERS / Ahmad Masood
Девушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая

"Новая эра" величия Китая

Сотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© AP Photo / Andy Won
Китай намерен создать чистое и контролируемое интернет-пространство
В соответствии с положением в иерархии Коммунистической партии Китая (КПК), именно ее генсек и одновременно лидер страны Си Цзиньпин является ведущим докладчиком съезда. Выступление политика традиционно воспринимается как генеральный отчет перед обществом и тщательно прорабатывается аппаратом партии. Обстановку всеобщего напряженного ожидания подчеркивают СМИ КНР: по госканалам передаются изображения жителей разных регионов страны, прильнувших к телеэкранам.

В соответствии со сложившейся традицией выступление председателя КНР преимущественно посвящается внутренним хозяйственным вопросам. Выступив 18 октября, лидер сообщил о 1500 практических мерах, проведенных в жизнь за предшествовавшие пять лет, и приближении к первой промежуточной цели китайского социализма — построению "общества малого благополучия". В соответствии с терминологией КПК, речь идет о социуме, в котором искоренена бедность, а численно преобладающим является средний класс. Цзиньпин узаконил ранее уже обозначавшуюся дату: "малое благополучие" должно будет наступить в Китае в 2020 году.

От экономических успехов глава государства перешел к теме возрождения национального величия Китая, которое партия считает одной из своих принципиальных задач. "Сегодня мы  ближе к ее осуществлению, чем когда бы то ни было", — считает Си Цзиньпин, подчеркивающий, что решение этой задачи предполагает усиление позиции КНР в мире. "Мы займем еще более центральное место на международной сцене, чем занимали раньше", — заявил собравшимся и телезрителям председатель. Речь идет о наступлении "новой эры" для Китая, формулирует Цзиньпин.

© AFP 2017 / Sam YehТрансляция выступления Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© AFP 2017 / Sam Yeh
Трансляция выступления Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая

Третий срок для Си Цзиньпина?

Студенты смотрят выступление Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© AFP 2017 / Stringer
Си Цзиньпин пообещал превратить Китай в могущественное государство
Успехи, достигнутые Китаем в последние пять лет, сопровождались значительным аппаратным усилением лидера страны и партии. На сегодняшний день большинство ключевых постов как в центральных органах власти, так и в регионах занято людьми, приближенными к Си Цзиньпину.  Увеличение объема власти политика способно привести к отказу от традиций, в последние десятилетия закрепившихся в партии. Так, ожидается, что съезд может внести изменения в устав партии, подчеркнув центральную роль ее председателя. Подобной чести не удостаивался ни один руководитель страны со времен архитектора китайского коммунизма Мао Цзедуна.

Другое изменение, нарушающее порядок вещей, может коснуться предельного срока пребывания чиновников на государственных постах. По действующим правилам, выход на пенсию обязателен для государственных деятелей, достигших 68 лет. По этой причине исследователи китайской политики внимательно следят за решением по делу Ван Цишаня, возглавляющего борьбу с коррупцией, которому уже исполнилось 69. Если чиновник останется на своем посту, то это может продлить политическое долголетие самого Си Цзиньпина, которому 64 года.

Вопрос о том, не собирается ли нынешний глава партии остаться на третий срок, задается наблюдателями почти открыто. Решение об этом не входит в компетенцию нынешнего съезда, однако по его результатам должно стать ясно, готова ли партия пойти на нарушение своей главной традиции — не более двух сроков для своего лидера — ради нынешнего руководителя или нет.

© AFP 2017 / Nicolas AsfouriОткрытие 19-го съезда Коммунистической партии Китая в Пекине
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Открытие 19-го съезда Коммунистической партии Китая в Пекине

"Против США мы в одной лодке"




Флаги Китая и Северной Кореи в одном из закрывшихся ресторанов в Китае
© REUTERS / Joseph Campbell/File Photo
Китай идет на Кима: Пекин прекращает бизнес с КНДР
В разговоре с РИА Новости Ван Сяньцзюй, заместитель директора совместного российско-китайского Центра изучения России Народного университета Китая и Санкт-Петербургского государственного университета, рассказал о том, что изменилось в КНР со времени прихода Си Цзиньпина к власти.

"Начать следует с антикоррупционной борьбы. За последние пять лет был выявлен целый массив "заблудших элементов", которые были наказаны в соответствии с законом. Можно сказать, что партия сменила свою кровь на "свежую", стала более энергичной", — говорит Ван Сяньцзюй.

По его словам, в том числе при Си Цзиньпине Китай "проводит самостоятельную внешнюю политику", что находит выражение в "отказе от поддержки санкций".

"За эти пять лет, которые Си Цзиньпин находится у власти, отношения Китая и Россия стали лучшими двусторонними отношениями, аналогов которым не существует. Особенно хорошо они складываются в политической сфере. Председатель Си Цзинпьин и президент Путин в ходе тесных контактов постоянно "сверяют часы". В том, что касается экономики, сотрудничество продвигается в целом неплохо, хотя может быть достигнуто большее. Мы расширили сотрудничество во многих сферах. Например, в сельскохозяйственной — Россия начала экспортировать в Китай ряд наименований аграрной продукции. В прошлом российско-китайское сотрудничество было сконцентрировано в энергетической области, сейчас развитие получило сотрудничество и в других сферах, однако проблема преобладания одной сферы по-прежнему существует", — говорит Ван.

Китайский эксперт считает, что между позициями России и Китая много общего в том, что касается отношения к США.
"Принципами отношений нового типа между крупными державами являются равенство, взаимная выгода и взаимоуважение. Однако США во многих вопросах придерживаются политики односторонних действий. Они считают себя хозяином мира — и что все в мире должно определяться так, как скажут они. США в этом вопросе не проявляют достаточного уважения как к Китаю, так и к России", — уверен политолог.

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