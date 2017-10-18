Врио главы Омской области назвал главную задачу на новом посту

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что остановиться отток населения из региона является его первоочередной задачей на посту.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков.

"(Первоочередная – ред.) задача – комплексная – остановить отток населения с территории Омской области. Соответственно надо предпринимать целый комплекс, ряд мер: начиная с вопросов о повышении доходной части бюджета, с расширения рабочих мест по территории области и создания более комфортной среды для проживания. Есть высокий научный, промышленный, культурный, образовательный потенциал. Тем не менее, мы видим снижение уровня доходов и отток населения", — сказал Бурков в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о конкретных мерах для решения ситуации, врио губернатора отметил, что "они, безусловно, есть, но это (проблему оттока населения – ред.) надо решать комплексно, как большую программу, которую мы должны реализовывать разово во всех направлениях – в сфере образования, продовольственного обеспечения, промышленности и науки".

"Точечно мы сейчас эту проблемы не решим", — добавил он.

Кроме того Бурков выделил несколько секторов экономики, которые должны помочь области развиваться.

"В первую очередь – это промышленность, индустриальная область, нефтегазовый, космический и оборонный сектора. Но и при этом, мы видим высокий потенциал у аграрного сектора — он уже сегодня дает порядка 22% доходной части бюджета, консолидировано, и здесь есть большой запас для прорыва. Безусловно, надо развивать новые производства более высокой переработкой, глубокой переработкой, с высокой добавленной стоимостью", — объяснил врио.