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Политика

В ЦИК рассказали, сколько КОИБов будет задействовано во время выборов-2018

16:3018.10.2017
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© РИА Новости / Андрей ВасильевПерейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фотоКомплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Васильев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Около 25-27 миллионов избирателей смогут проголосовать на выборах президента в 2018 году с помощью автоматизированных комплексов, если они будут разумно распределены по избирательным участкам, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Почти пять тысяч новых КОИБов изготовят к концу года, заявили в ЦИК

Замглавы ведомства обратил внимание на вопрос эффективности использования автоматизированных комплексов на предстоящих выборах президента РФ. По расчётам ЦИК, будет задействовано более 10 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и 1 тысяча комплексов электронного голосования (КЭГ).

"Итого 11 тысяч. Если размещать их на участках от двух до трёх тысяч избирателей, то потенциально проголосовать с использованием КОИБов и КЭГов могли бы около 25-27 миллионов избирателей, это заметная величина", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Поэтому ЦИК рекомендовал региональным комиссиям размещать и новые, и уже имеющиеся КОИБы там, где их использование было бы максимально эффективным, отметил он. "Мы не диктуем, где; мы вам предлагаем размещать их так, чтобы это были участки с наибольшим количеством избирателей. Еще раз говорю: по нашим оценкам, тогда до четверти избирателей РФ могли бы проголосовать с использованием электронных устройств", — пояснил Булаев.

Ранее о намерении за счет собственных средств закупить новые КОИБ заявляли некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область. В беседе с журналистами после заседания замглавы ЦИК отметил, что в этих расчетах не учтены планы по такой самостоятельной покупке комплексов, например, у Московской области есть еще тысяча с лишним устройств.

"Это значит, что у нас КОИБов будет, на самом деле, теперь уже далеко за 11 тысяч, плюс КЭГи – 12 тысяч", — добавил он, отметив, что в таком случае количество голосующих с помощью автоматизированных комплексов может превысить 30 миллионов граждан.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Что касается Москвы, Булаев затруднился сказать, успеет ли регион закупить партию КОИБ к президентским выборам. "Они предполагают внести поправки в закон о бюджете, чтобы выделить эти деньги. Успеют ли они провести это до выборов президента, мне сейчас сложно говорить, это бюджет Москвы", — пояснил он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что к президентским выборам число КОИБ будет увеличено как минимум вдвое. На данный момент в стране есть около 5,7 тысячи таких устройств. Как сообщил в среду член ЦИК Антон Лопатин, к середине декабря в России изготовят еще более 4,7 тысячи новых комплексов (КОИБ-2017).

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