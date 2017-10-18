В ЦИК рассказали, сколько КОИБов будет задействовано во время выборов-2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Около 25-27 миллионов избирателей смогут проголосовать на выборах президента в 2018 году с помощью автоматизированных комплексов, если они будут разумно распределены по избирательным участкам, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Замглавы ведомства обратил внимание на вопрос эффективности использования автоматизированных комплексов на предстоящих выборах президента РФ. По расчётам ЦИК, будет задействовано более 10 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и 1 тысяча комплексов электронного голосования (КЭГ).

"Итого 11 тысяч. Если размещать их на участках от двух до трёх тысяч избирателей, то потенциально проголосовать с использованием КОИБов и КЭГов могли бы около 25-27 миллионов избирателей, это заметная величина", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

Поэтому ЦИК рекомендовал региональным комиссиям размещать и новые, и уже имеющиеся КОИБы там, где их использование было бы максимально эффективным, отметил он. "Мы не диктуем, где; мы вам предлагаем размещать их так, чтобы это были участки с наибольшим количеством избирателей. Еще раз говорю: по нашим оценкам, тогда до четверти избирателей РФ могли бы проголосовать с использованием электронных устройств", — пояснил Булаев.

Ранее о намерении за счет собственных средств закупить новые КОИБ заявляли некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область. В беседе с журналистами после заседания замглавы ЦИК отметил, что в этих расчетах не учтены планы по такой самостоятельной покупке комплексов, например, у Московской области есть еще тысяча с лишним устройств.

"Это значит, что у нас КОИБов будет, на самом деле, теперь уже далеко за 11 тысяч, плюс КЭГи – 12 тысяч", — добавил он, отметив, что в таком случае количество голосующих с помощью автоматизированных комплексов может превысить 30 миллионов граждан.

Что касается Москвы, Булаев затруднился сказать, успеет ли регион закупить партию КОИБ к президентским выборам. "Они предполагают внести поправки в закон о бюджете, чтобы выделить эти деньги. Успеют ли они провести это до выборов президента, мне сейчас сложно говорить, это бюджет Москвы", — пояснил он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что к президентским выборам число КОИБ будет увеличено как минимум вдвое. На данный момент в стране есть около 5,7 тысячи таких устройств. Как сообщил в среду член ЦИК Антон Лопатин, к середине декабря в России изготовят еще более 4,7 тысячи новых комплексов (КОИБ-2017).