В Госдуме поддерживают индексацию окладов госслужащих

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает индексацию окладов федеральных государственных служащих, поскольку она не осуществлялась несколько лет.

Министерство труда РФ подготовило проект указа президента, согласно которому с 1 января 2018 года предлагается повысить на 4% оклады для работников федеральных государственных органов.

"Это логично и должно было быть сделано раньше, но, к сожалению этого не делали. Несколько лет оклады не индексировались у госслужащих и впервые за много лет это предусмотрено проектом федерального бюджета. Для того чтобы эти нормы работали, требуется указ президента", — пояснил РИА Новости Нилов.

"Индексация в целом разумна и необходима, надо все индексировать. Уровень 4% используется для индексации и других выплат", — отметил депутат. Например, для военных пенсионеров пенсии тоже индексируются на 4%, для неработающих пенсионеров – на 3,7%, напомнил он.

"Хотя социальные выплаты индексируются, к сожалению, только на 3,2%, а материнский капитал и пенсии работающим пенсионерам не индексируются вообще. Остаются на прежнем уровне и пособия по безработице много лет", — отметил глава думского комитета.

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров на просьбу РИА Новости прокомментировать проект указа о четырехпроцентной индексации сказал, что "это автоматическое решение". "Это ниже чем инфляция, учитывая, что оклады госслужащим три года не повышались, а наоборот, снижались. Например, части госслужащих они были снижены на 10%. Учитывая, что инфляция за три года составила где-то 10%, а индексация предлагается на 4%, то таким образом, минус 20%, плюс 4%, вот такой счет", — добавил депутат.