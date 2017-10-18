Почти пять тысяч новых КОИБов изготовят к концу года, заявили в ЦИК

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 4,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ-2017) изготовят в России к середине декабря, сообщил член ЦИК России Антон Лопатин.

"В соответствии с государственным контрактом между Федеральным центром информатизации при ЦИК России и МГТУ им Баумана до 12 декабря 2017 года должны быть изготовлены 4750 КОИБ-2017", — сказал Лопатин в ходе заседания ЦИК в среду.

Из них 2 тысячи комплексов будут изготовлены в рамках первого контракта, их доставку в регионы осуществляет ФЦИ при ЦИК России, по второму контракту доставку 2750 устройств осуществляет исполнитель работ, отметил он. Все эти комплексы должны быть доставлены в регионы до 12 февраля 2018 года, сообщил член ЦИК.

Региональные избиркомы совместно с органами исполнительной власти должны будут в срок до 1 декабря 2017 выделить помещения для безопасного хранения устройств.

В среду Центризбирком принял постановление о распределении новых устройств по регионам. Лопатин уточнил, что решения о количестве комплексов для каждого региона принимались, исходя из численности избирателей и количества участковых комиссий, а также с учетом уже имеющихся в некоторых регионах технических средств подсчета голосов — КОИБ и комплексов электронного голосования (КЭГ).

Больше всего новых КОИБ получат Санкт-Петербург (352 комплекса), Омская (240), Воронежская (220) и Новосибирская области (200). В Удмуртию и Ульяновскую область отправят по 140 новых устройств, в Тюменскую, Оренбургскую и Кировскую области — по 120. Другие регионы получат от 20 до 110 комплексов каждый.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что к президентским выборам число КОИБ будет увеличено как минимум вдвое. На данный момент в стране есть около 5,7 тысячи таких устройств; с 2011 года эти комплексы перестали производить, теперь работу приходится возобновлять, уже состоялись два конкурса на определение производителя, отмечала глава ЦИК. Новые КОИБ-2017 протестировали в минувший единый день голосования 10 сентября на 50 избирательных участках в ходе выборов депутатов Тверской городской думы, а также на двух участках в Подмосковье на дополнительных выборах депутата Мособлдумы.