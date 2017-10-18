В ЦИК заявили, что бюллетени к выборам-2018 будет невозможно подделать

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Избирательные бюллетени на выборах президента РФ в 2018 году невозможно будет подделать, это позволяют гарантировать специальная марка с высокой степенью защиты и наличие подписей представителей избиркома с печатью комиссии, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На заседании в среду Центризбирком утвердил количество и сроки изготовления защитных марок для бюллетеней — к президентским выборам 2018 года напечатают более 111 миллионов таких марок. Также ЦИК принял постановление, регламентирующее процесс изготовления и доставки марок в избиркомы.

"Эта марка — не просто марка, она изготавливается с применением двух видов печати и припресованного защищённого металлизированного элемента, при этом обязательно наличие микротекста в контурном и директном исполнении, нераппортных гильоширных элементов с ирисовым раскатом", — рассказал Булаев о степенях защиты в ходе заседания.

Желающим самостоятельно изготовить подобную марку, по его мнению, "придётся дорого за это удовольствие заплатить".

"На самом деле, эти марки имеют очень высокую степень защиты. Кроме этого, когда марка наклеивается на бюллетень ещё ставятся подписи членов участковых избирательных комиссий и печать участковой комиссии", — уточнил замглавы ЦИК.

Такое количество защитных мер, по его словам, "позволяет гарантировать, что эти бюллетени невозможно подделать ни в каких условиях".

"Мы считаем, что данное постановление при его полной реализации гарантирует нас от наличия в участковых избирательных комиссиях или у кого-то из избирателей бюллетеня, который был бы сфальсифицирован, это невозможно. И снять с него копию и использовать тоже практически невозможно", — подчеркнул Булаев.