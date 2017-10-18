Мэр Красноярска Акбулатов отказался от борьбы за кресло главы города

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов отказался участвовать в конкурсной процедуре на должность мэра города, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его однопартиец-единоросс, исполняющий обязанности спикера краевого парламента Алексей Клешко.

"Сейчас на президиуме политсовета Красноярской региональной организации ВПП "Единая Россия" Эдхам Акбулатов заявил о том, что решил не участвовать далее в выборах нового главы Красноярска. Непростое решение. Соответствующее заявление Акбулатов направил в городской совет", — отметил Клешко.

По его мнению, заявление мэра вызовет неоднозначную реакцию. "Но я лично хотел бы сказать искреннее спасибо Эдхаму Шукриевичу за те идеи, которые он поддержал, за совместные проекты, за действенную реакцию на большинство обращений, которые я направлял действующему главе города как депутат от городского округа".

Эдхам Акбулатов победил на досрочных выборах главы города и руководил Красноярском с июня 2012 года.

Выборы в горсовет состоятся 24 октября. Комиссия по выборам мэра состоит из пяти депутатов горсовета и пяти представителей губернатора. После того, как Акбулатов отказался от участия в конкурсе, комиссии предстоит выбирать из трех человек: двух чиновников — министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина и руководителя администрации Советского района Красноярска Владислава Логинова, а также бизнесмена и депутата красноярского городского совета депутатов Владимира Егорова. Прямые выборы мэра в Красноярске были отменены после принятия соответствующего закона заксобранием Красноярского края в конце 2014 года.