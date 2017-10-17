Член ЦИК: выборы могут привлечь не менее тысячи международных наблюдателей

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Выборы президента РФ в 2018 году, исходя из современных электоральных тенденций и интереса к России как глобальному геополитическому субъекту, могут привлечь не менее тысячи международных наблюдателей, считает член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

"Учитывая существующие тенденции в электоральном пространстве, учитывая фактор привлекательности Российской Федерации как глобального геополитического субъекта и как одного из важнейших игроков в международном электоральном пространстве, количество наблюдателей можно прогнозировать не меньше, чем тысяча человек", — сказал Лихачев РИА Новости.

Можно предполагать, что интерес к предстоящим выборам будет на таком уровне, исходя из их масштаба и значимости России "как электоральной державы, обладающей соответствующей электоральной правосубъектностью и электоральным суверенитетом", уточнил он.