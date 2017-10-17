Рябков: Россия намерена придерживаться своих обязательств по СВПД по Ирану

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ привержена плану действий по ядерной программе Ирана и намерена придерживаться своих обязательств по нему, сообщается на сайте МИД РФ.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник Рябков выступил на открытии российско-иранского международного семинара "25 лет сотрудничества между Россией и Ираном в сфере применения атомной энергии в мирных целях: новые перспективы в соответствии с Приложением III к Совместному всеобъемлющему плану действий".

Организаторами мероприятия выступили совместно Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и МИД России. Задача семинара состоит в том, чтобы подвести промежуточные итоги 25-летнего взаимодействия России и Ирана в области мирного атома и наметить новые направления для его дальнейшего расширения и углубления в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"В выступлении Рябкова подтверждена приверженность российской стороны Плану действий и намерение придерживаться своих обязательств по нему. Он подчеркнул важность полноценной реализации заложенного в СВПД потенциала, в том числе восстановления нормальных условий для торгово-экономического сотрудничества с Ираном и начала практической работы по проектам, приведенным в Приложении III", — говорится документе.

Приложение III к СВПД содержит широкий перечень направлений возможного сотрудничества с Ираном в этой сфере. На семинар были приглашены представители всех государств-участников СВПД, Евросоюза, а также МАГАТЭ.