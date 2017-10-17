Рогозин и Лавров в ближайшие месяцы посетят Сербию

БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшие месяцы посетят с визитом Сербию, сообщил РИА Новости посол России в Белграде Александр Чепурин.

"В феврале мы отмечаем 180 лет дипломатических отношений между Россией и Сербией, в Белград приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это возможность обсудить весь спектр двусторонних отношений и проблем, которые интересуют каждую из сторон", — сказал Чепурин.

По словам дипломата, перед Сербией и Россией стоит задача наращивания товарооборота и промышленного сотрудничества.

"Сейчас создались условия, когда мы можем сделать это. В этом году, я думаю, товарооборот будет на 15-20% больше, чем в прошлом году. Мы можем и должны перейти на качественно новый уровень экономического взаимодействия", — отметил Чепурин.

В этой связи, по его словам, "важен намеченный на декабрь приезд в Сербию российской части межправительственной комиссии во главе с Дмитрием Рогозиным".

"Это большая делегация, которая рассмотрит перспективы развития двусторонних отношений на год вперед, и не только торговых. Поэтому мы ожидаем, что это тоже будет результативный визит", — сообщил посол.