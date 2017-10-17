Новгородский губернатор намерен учить чиновников общаться с населением

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин намерен учить чиновников региона общаться с населением, так как в данный момент вместо решения проблем они занимаются отписками.

Никитин, который был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в феврале этого года, а в сентябре выиграл губернаторские выборы, рассказал на Московском международном форуме "Открытые инновации" в "Сколково", что все эти восемь месяцев лично читает и подписывает ответы на обращения жителей региона.

"Я читаю то, что мы отвечаем, и половины не понимаю сам. Во-вторых, я точно понимаю, что если бы мне такое письмо пришло, мне бы это не понравилось, я бы сказал: ребята, вы плохо работаете, — сказал Никитин. — Мы объясняем человеку сложным языком, почему ему лучше нам не писать, не звонить и не ходить".

Он сообщил, что рассчитывает принять участие в проектах по обучению чиновников. "Мне важно, чтобы до самого низшего уровня иерархии доходило обучение… Нужно рассказывать им о том, как разговаривать с людьми, как решать не самые сложные проблемы", — сказал глава региона.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.