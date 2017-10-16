РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В соответствии с резолюцией ООН: Путин подписал указ о санкциях против КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1618)
20:4416.10.2017
0520731
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей расширение санкций в отношении КНДР.

Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

Военная техника в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Южнокорейские СМИ сообщили о подготовке КНДР к новым ракетным испытаниям

Позиция России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявила, что Россия поддержала санкции против КНДР в Совбезе ООН, так как выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия.

Она рассказала, что в ходе встречи с делегацией Северной Кореи в рамках ассамблеи МПС представители КНДР высказали недовольство в связи с тем, что России поддержала санкции против их страны.

"Мы дали обстоятельное объяснение, что мы не меняли свою позицию по КНДР, мы всегда выступали за сохранение режима нераспространения ядерного оружия", — сказала спикер в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы, как ответственный мировой игрок, не могли поступить иначе", — добавила она.

Кэй Хатчисон. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
В США рассказали о применении пятой статьи Устава НАТО в случае удара КНДР

Резолюция 2375

В сентябре Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Ограничения коснулись поставок в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря и до двух миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Что касается поставок в КНДР сырой нефти, ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, запрещается продавать Северной Корее конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР, в свою очередь, не может поставлять в другие страны текстильную продукцию.

С момента принятия документа всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

По словам постпреда Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта, с принятием этой резолюции Совет безопасности ввел "самый строгий санкционный режим, установленный ООН в XXI веке".

Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. 8 октября 2017
© REUTERS / KCNA
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР вопреки санкциям

Из-за чего ввели санкции

Санкции ввели в ответ на развитие Северной Кореи своей ракетной и ядерной программы. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны КНДР.

Трансляция новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
КНДР пригрозила Японии "ядерными облаками"

Реакция Пхеньяна

Посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун раскритиковал резолюцию ООН и заявил, что новые санкции навязаны организации Соединенными Штатами.

"Насильственно сфабрикованная США санкционная резолюция в Совете Безопасности ООН, который превратился в инструмент США, является незаконной. Поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем эту резолюцию", — сказал посол на пресс-конференции.

При этом дипломат отметил, что КНДР использует разработку ядерного оружия для самообороны и защиты "от враждебных действий" Вашингтона.

Посол Александр Мацегора рассказывает делегации Госдумы от фракции ЛДПР об истории посольства России в КНДР
© Фото : посольство России в КНДР
Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от визита в КНДР

Официальный представитель КНДР Ан Дон Чхун, выступая во вторник на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, заявил, в свою очередь, что резолюция ООН по санкциям в отношении Северной Кореи противоречит уставу организации.

"Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли КНДР, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставным документам МПС", — сказал он.

По его словам, США подтолкнули КНДР к обладанию водородной бомбой и разработке баллистических ракет.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена