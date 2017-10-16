В соответствии с резолюцией ООН: Путин подписал указ о санкциях против КНДР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей расширение санкций в отношении КНДР.

Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

Позиция России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявила, что Россия поддержала санкции против КНДР в Совбезе ООН, так как выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия.

Она рассказала, что в ходе встречи с делегацией Северной Кореи в рамках ассамблеи МПС представители КНДР высказали недовольство в связи с тем, что России поддержала санкции против их страны.

"Мы дали обстоятельное объяснение, что мы не меняли свою позицию по КНДР, мы всегда выступали за сохранение режима нераспространения ядерного оружия", — сказала спикер в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы, как ответственный мировой игрок, не могли поступить иначе", — добавила она.

Резолюция 2375

В сентябре Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Ограничения коснулись поставок в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря и до двух миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Что касается поставок в КНДР сырой нефти, ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, запрещается продавать Северной Корее конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР, в свою очередь, не может поставлять в другие страны текстильную продукцию.

С момента принятия документа всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

По словам постпреда Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта, с принятием этой резолюции Совет безопасности ввел "самый строгий санкционный режим, установленный ООН в XXI веке".

Из-за чего ввели санкции

Санкции ввели в ответ на развитие Северной Кореи своей ракетной и ядерной программы. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны КНДР.

Реакция Пхеньяна

Посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун раскритиковал резолюцию ООН и заявил, что новые санкции навязаны организации Соединенными Штатами.

"Насильственно сфабрикованная США санкционная резолюция в Совете Безопасности ООН, который превратился в инструмент США, является незаконной. Поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем эту резолюцию", — сказал посол на пресс-конференции.

При этом дипломат отметил, что КНДР использует разработку ядерного оружия для самообороны и защиты "от враждебных действий" Вашингтона.

Официальный представитель КНДР Ан Дон Чхун, выступая во вторник на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, заявил, в свою очередь, что резолюция ООН по санкциям в отношении Северной Кореи противоречит уставу организации.

"Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли КНДР, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставным документам МПС", — сказал он.

По его словам, США подтолкнули КНДР к обладанию водородной бомбой и разработке баллистических ракет.