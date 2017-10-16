Васильев сможет продолжить работу в высшем совете ЕР, считает Грызлов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимир Васильев сможет продолжить работу в составе высшего совета "Единой России", считает председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Открывая расширенное заседание бюро высшего совета "Единой России", он напомнил, что Васильев, который до этого был главой фракции единороссов в Госдуме, был назначен исполняющим обязанности главы республики Дагестан.

"Это знак доверия со стороны президента. Хотел бы особо отметить, что за время работы руководителем фракции Владимир Абдуалиевич сумел сплотить депутатский корпус, наладить эффективное взаимодействие фракции и партии", — сказал Грызлов.

По его словам, безупречный авторитет Васильева "позволил выстроить конструктивный диалог с коллегами по парламенту".

"Думаю, что Владимир Абдуалиевич в качестве руководителя республики сможет продолжить и работу в составе высшего совета", — сказал Грызлов.