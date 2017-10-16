Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН по КНДР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия резко осуждает действия КНДР по развитию программы ядерного вооружения и призывает мировое сообщество выполнять резолюции Совбеза ООН.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.