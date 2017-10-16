Депутат: на встрече с коллегами из ПАСЕ путей улучшения отношений не нашли

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Конкретных шагов для улучшения отношений РФ с ПАСЕ на встрече в Санкт-Петербурге с депутатами, которые входят в эту организацию, достичь не удалось, сказал РИА Новости депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"Присутствовали восемь депутатов от различных фракций в составе ПАСЕ. Все они достаточно лояльно настроены к России, люди, которые намерены найти пути решения различных проблем, которые возникли между Россией и ПАСЕ. Но каких-то конкретных шагов выработаться не удалось", — сказал Емельянов по телефону после встречи в Санкт-Петербурге с парламентариями, входящими в ПАСЕ.

"Они очень обеспокоены тем, что Россия отказывается платить взнос в ПАСЕ. Их позиция такая: вы платите деньги, мы будем разговаривать. На что Россия подтверждает свою позицию о том, что невозможно долго держать нас в предбаннике, вы лишили нас голоса, лишили возможности нас участвовать в ассамблее, за что мы тогда будем платить деньги? Нас не поймут наши избиратели", — отметил депутат.

Он добавил, что на встрече присутствовали депутаты из Великобритании, Германии, Швейцарии, Венгрии, Греции, Молдавии, входящие в ПАСЕ.