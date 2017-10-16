Матвиенко получила обращение от Ким Чен Ына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Заместитель спикера Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун передал на встрече спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко обращение северокорейского лидера Ким Чен Ына, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Высший руководитель партии опубликовал заявление председателя госсовета, позвольте вам его передать", — сказал парламентарий.

"Мы его внимательно изучим", — сказал Матвиенко.

Северокорейский парламентарий поблагодарил Матвиенко за приглашение на Ассамблею Межпарламентского союза и отметил, что решение провести МПС в Петербурге стало победой России.

Матвиенко выразила искреннее удовлетворение тем, что делегация смогла принять участие в ассамблее.

"Такие форумы — хорошая возможность общаться, выражать позиции по тем или иным вопросам. Диалог необходим, чтобы лучше понимать друг друга", — заявила она.

Также спикер подчеркнула, что МПС даёт возможность национальным делегациям обсудить двустороннее взаимодействие.